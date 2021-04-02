Український боксер Руденко переніс бій за пояс WBO Global через COVID-19

Джерело:Top Boxing Generation
37-річний український боксер Андрій Руденко не зможе вийти на ринг проти Тіана Фіка за пояс WBO Global. Українець отримав позитивний тест на коронавірус.
Вечір боксу Top Boxing Generation відбудеться 11 квітня. Навіть коронавірус не став перешкодою для його проведення.
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Бій Андрія Руденка та Тіана Фіка буде перенесений на невизначений термін через коронавірус в українця. Поєдинок боксерів повинен був стати головною подією шоу.
До слова, в активі Руденка є двобої проти Брауна, Ф'юрі, Молло, Повєткіна та Кабаєла. Тепер головною подією стане поєдинок Богдана Соболя проти Анатолія Бурдіяна за титул чемпіона України в середній вазі.