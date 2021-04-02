Український боксер Руденко переніс бій за пояс WBO Global через COVID-19
37-річний український боксер Андрій Руденко не зможе вийти на ринг проти Тіана Фіка за пояс WBO Global. Українець отримав позитивний тест на коронавірус.
Джерело:Top Boxing Generation
Коронавірус в українця
Вечір боксу Top Boxing Generation відбудеться 11 квітня. Навіть коронавірус не став перешкодою для його проведення.
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Бій Андрія Руденка та Тіана Фіка буде перенесений на невизначений термін через коронавірус в українця. Поєдинок боксерів повинен був стати головною подією шоу.
Що відомо про Андрія Руденка?37-річний професійний боксер, протягом 2016/2017 років володів титулом чемпіона за версією WBC International Silver у важкій вазі. Свій перший бій провів у 2006 році та не знав смаку поразок аж до 2014 року. У своєму пасиві має лише 5 поразок у 39 поєдинках.
До слова, в активі Руденка є двобої проти Брауна, Ф'юрі, Молло, Повєткіна та Кабаєла. Тепер головною подією стане поєдинок Богдана Соболя проти Анатолія Бурдіяна за титул чемпіона України в середній вазі.
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