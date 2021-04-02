37-летний украинский боксер Андрей Руденко не сможет выйти на ринг против Тиана Фика за пояс WBO Global. Украинец получил положительный тест на коронавирус.

Коронавирус в украинца

Вечер бокса Top Boxing Generation состоится 11 апреля. Даже коронавирус не стал препятствием для его проведения.

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Бой Андрея Руденко и Тиана Фика будет перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса в украинца. Поединок боксеров должен был стать главным событием шоу.

Что известно об Андрее Руденко?

37-летний профессиональный боксер, в течение 2016/2017 годов владел титулом чемпиона по версии WBC International Silver в тяжелом весе. Свой первый бой провел в 2006 году и не знал вкуса поражений до 2014 года. В своем пассиве имеет только 5 поражений в 39 поединках.

К слову, в активе Руденко есть поединок против Брауна, Фьюри, Молло, Поветкина и Кабаела. Теперь главным событием станет поединок Богдана Соболя против Анатолия Бурдияна за титул чемпиона Украины в среднем весе.