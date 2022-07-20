Невен Джурасек виступає на позиції центрального півзахисника. 23-річний хорватський футболіст підписав із Шахтарем контракт на 2 роки.

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Креатура Йовічевіча

Минулий сезон Джурасек розпочав у складі Дніпро-1. Його орендували із загребського Динамо. При цьому дніпряни мали право на першочерговий викуп його контракту.

На молодіжному рівні футболіст виступав за команду загребського Динамо, коли її тренував Ігор Йовічевіч. Але перебування футболіста там було не надто довге – спочатку він відправився в оренду в загребський Локомотив на сезон, а потім і ще на два роки у Вараждин, вихованцем якого він є.

Та коли Ігор Йовічевіч очолив Дніпро-1, через рік клуб орендував Джурасека. За команду він зіграв 19 матчів. Однак через початок війни росії проти України, Джурасек покинув Дніпро-1, перейшовши в оренду в словенську Олімпію.