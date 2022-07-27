Шахтар вирішив підсилитися перед стартом нового сезону. Новачком "помаранчево-чорних" став черговий українець – 25-річний лівий захисник Богдан Михайліченко з бельгійського Андерлехта.

Футболіст виступатиме за Шахтар на правах оренди протягом одного сезону. Команда матиме право викупу гравця після завершення строку оренди.

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Богдан Михайліченко є вихованцем київського Динамо. Але за основну команду зіграв лише два матчі. Також в його кар'єрі були Сталь (Кам'янське) та луганська Зоря. Саме луганський клуб викупив його контакт у 2019 році. До цього гравець виступав за команду на правах оренди півтора сезону. А вже через рік – влітку 2020 року, Михайліченко був проданий у бельгійський Андерлехт. Там за два сезони він зіграв 51 матч, в яких відзначився одним забитим голом та двома результативними передачами.

Михайліченко з 2013 року регулярно виступав за юнацькі й молодіжну збірні України. 3 вересня 2020 року дебютував за національну збірну України, у складі якої поки провів 6 матчів.

Михайліченко став четвертим новачком Шахтаря під час літнього трансферного вікна (якщо не враховувати повернення з оренд гравців). До цього команда підписала Невена Джурасека та Андрія Тотовицького, а також Петра Стасюка.