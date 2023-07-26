Знищивши суперника: гравець збірної України дебютував за новий клуб матчем в Лізі чемпіонів

Богдан Михайліченко отримав нагоду приміряти футболку свого нового колективу. Українець допоміг команді розгромити суперника.

Богдан Михайліченко дебютував за Динамо Загреб. Хорватський колектив знищив Астану в кваліфікаційному раунді до Ліги чемпіонів, пише 24 Канал.

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Вдалий дебют

Український захисник нещодавно лише приєднався до стану "синіх" за "засекречених" умов, проте практично відразу ж отримав шанс спробувати свої сили на футбольному полі. Дебют Михайліченка за Динамо припав на матч другого кваліфікаційного раунду до Ліги чемпіонів проти Астани із Казахстану, яку хорвати розгромили із рахунком 4:0 (голом відзначився Даріо Шпікич, а також хет-трик оформив Лука Іванушец).

Загребський колектив грав у рідних стінах, тому Богдан мав прекрасну нагоду похизуватись перед вболівальниками свого нового колективу. Та от зі старту українець на полі не з'явився, проте Михайліченко вийшов на газон на 71-ій хвилині зустрічі, коли його колеги уже заколотоли чотири м'ячі у ворота суперника та закрили усі питання в матчі. Варто відзначити, що українець на полі підмінив не крайнього бека, а півзахисника Марко Булата.

Знову засяяти у ЛЧ Михайліченко отримає нагоду уже 2-го серпня, оскільки тоді Астана та Динамо проведуть матч-відповідь в рамках другого відбіркового раунду до найпрестижнішого клубного турніру (29-го липня на загребський клуб чекає матч в межах чемпіонату Хорватії проти Істри 1961). Переможець даної пари у третьому кваліфікаційному етапі зустрінеться із грецьким АЕКом, матчі з яким відбудуться 7/8 та 15-го серпня.

Пари третього відбіркого раунду ЛЧ