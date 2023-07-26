Максим Кучерявий вийшов у стартовому складі Сент-Джонстона. Наприкінці першого тайму українець зрівняв цифри на табло, адже першим нулі розмочили гості завдяки голу Стангера, пише 24 канал.

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Гол українця не допоміг продовжити боротьбу у Кубку

Це дебютний гол українця у футболці шотландського клубу.

Однак у другому таймі Ейр Юнайтед вдруге у поєдинку повів у рахунку, який зафіксував фінальний свисток – 1:2 на користь гостей.

Клуб 21-річного українського футболіста не лише програв, а й вилетів із розіграшу Кубка.

Що відомо про кар'єру Максима Кучерявого