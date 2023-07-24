Деталі угоди з 26-річним гравцем наразі невідомі. Зазначається лише, що це не оренда й Михайліченко поставив свій підпис під багаторічним контрактом.

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Йовічевіч одобрив трансфер

Попереднім клубом українця був бельгійський Андерлехт. Сезон-2022/2023 Богдан провів у донецькому Шахтарі на правах оренди, але повноцінний трансфер "гірники" вирішили не проводити. Динамо Загреб заплатило за гравця 800 тисяч євро.

Українець уже провів фотосесію у новому екіпіруванні та прокоментував трансфер:

Для мене виняткова честь стати членом такого поважного клубу. Я знаю, що Динамо протягом багатьох років регулярно бере участь у єврокубках і домагається там помітних результатів, а також те, що воно є абсолютним лідером у своєму чемпіонаті. Я також поговорив зі своїм колишнім тренером Ігорем Йовічевичем, який підтвердив мені, що Динамо – чудовий вибір для продовження моєї футбольної кар'єри і переходу на вищий рівень.

Футболіст зазначив, що не може дочекатися дебюту у новій команді та пообіцяв робити все від себе залежне, щоб уболівальники були задоволені його підписанням.



Богдан Михайліченко на презентації / фейсбук Динамо Загреб



Богдан Михайліченко у формі нового клубу / фейсбук Динамо Загреб

Нагадаємо. Михайліченко є одним із небагатьох гравців, які встигли пограти за обох грандів українського футболу. У складі першої команди Динамо він зіграв лише 2 матчі, а у складі Шахтаря – 32. Цікаво, що також він має досвід гри і за "третю силу" українського футболу – луганську Зорю. За неї він провів найбльше матчів у своїй кар'єрі – 63.