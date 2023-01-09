Фінансово вигідно: новачки Карпат зароблятимуть у Львові пристойну суму
Джерело:ТаТоТаке
Стало відомо скільки зароблятимуть Іван Бобко та Олексій Хобленко у Карпатах. Новоспечені "леви" скоріш за все пішли на фінансове підвищення.
Карпати йдуть на першому місці у Першій лізі України. Таким чином, львівська команда може сміло задуматись про своє майбутнє в УПЛ. Карпати вирішили запросити досвідчених гравців, яких львівський колектив привабив також заробітньою платою.
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На думку журналіста Михайла Співаковського досвідчені новачки Карпат мають змогу досить непогано підзаробити у Львові.
Карпати купили Івана Бобка в Чорноморця, взяли у Кривбаса Олексія Хобленка в платну оренду, майже основного форварда команди УПЛ, яка йде на восьмому місці. За моїм даними, середня зарплатня в Карпатах для досвідчених новачків – 10 тисяч доларів,
– розповів Співаковський.
Пристойна зарплата для Першої ліги України
Хобленко та Бобко можуть похизуватись заробітками ліпшими, аніж у половини клубів УПЛ. Ще перед війною футбольний агент Олег Авдиш розкрив певні деталі заробітніх плат клубів найвищого рівня України на той момент.
- Динамо – близько 80 тисяч доларів на місяць.
- Шахтар – близько 150 тисяч доларів на місяць для легіонерів.
- Дніпро-1 – до 15 тисяч доларів на місяць.
- Зоря, Ворскла – від 3 до 10 тисяч доларів на місяць.
- Десна, Олександрія – до 5 тисяч доларів на місяць.
- Рух, Інгулець, Чорноморець – до 4 тисяч доларів на місяць.
- Минай – до 2 тисяч доларів на місяць.