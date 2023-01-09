Карпати йдуть на першому місці у Першій лізі України. Таким чином, львівська команда може сміло задуматись про своє майбутнє в УПЛ. Карпати вирішили запросити досвідчених гравців, яких львівський колектив привабив також заробітньою платою.

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На думку журналіста Михайла Співаковського досвідчені новачки Карпат мають змогу досить непогано підзаробити у Львові.

Карпати купили Івана Бобка в Чорноморця, взяли у Кривбаса Олексія Хобленка в платну оренду, майже основного форварда команди УПЛ, яка йде на восьмому місці. За моїм даними, середня зарплатня в Карпатах для досвідчених новачків – 10 тисяч доларів,

– розповів Співаковський.

Пристойна зарплата для Першої ліги України

Хобленко та Бобко можуть похизуватись заробітками ліпшими, аніж у половини клубів УПЛ. Ще перед війною футбольний агент Олег Авдиш розкрив певні деталі заробітніх плат клубів найвищого рівня України на той момент.