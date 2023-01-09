Карпаты идут на первое место в Первой лиге Украины. Таким образом, львовская команда может смело задуматься о своем будущем в УПЛ. Карпаты решили пригласить опытных игроков, которых львовский коллектик привлек также заработной платой.
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По мнению журналиста Михаила Спиваковского, опытные новички Карпат могут достаточно неплохо подзаработать во Львове.
Карпаты купили Ивана Бобко у Черноморца, взяли у Кривбасса Алексея Хобленко в платную аренду, почти основного форварда команды УПЛ, которая идет на восьмом месте. По моим данным, средняя зарплата в Карпатах для опытных новичков – 10 тысяч долларов,
– рассказал Спиваковский.
Приличная зарплата для Первой лиги Украины
Хобленко и Бобко могут похвастаться заработками лучше, чем у половины клубов УПЛ. Еще перед войной футбольный агент Олеш Авдыш раскрыл некоторые детали заработных плат клубов наивысшего уровня Украины на тот момент.
- Динамо – около 80 тысяч долларов в месяц.
- Шахтер – около 150 тысяч долларов в месяц для легионеров.
- Днепр-1 – до 15 тысяч долларов в месяц.
- Заря, Ворскла – от 3 до 10 тысяч долларов в месяц.
- Десна, Александрия – до 5 тысяч долларов в месяц.
- Движение, Ингулец, Черноморец – до 4 тысяч долларов в месяц.
- Минай – до 2 тысяч долларов в месяц.