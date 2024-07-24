"Ломаченко не буде битися цього року": глава Top Rank розповів про плани українського боксера

Напередодні стало відомо, що Василь Ломаченко не буде проводити бої. Боб Арум розповів про подальші плани українця.

Раніше менеджер Ломаченка повідомив, що українець не вийде на ринг до кінця 2024 року. Причиною є відсутність мотивації у боксера.

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Подальші плани Ломаченка

Боб Арум розповів, що обідав у Лос-Анжелесі з Василем Ломаченком, менеджером Егісом Клімасом і Анатолієм Ломаченком.

Василь сказав: "Я не йду на пенсію". Це було гранично ясно. Він наполягає на цьому. Ми обговорювали подальші плани і вирішили, що він не буде битися цього року. Він сказав, що проведе кілька тижнів тут, у Штатах, а потім повернеться в Україну, тому що діти навчаються в школі і він хоче провести час із ними, а не тренуватися. Але він безумовно не йде на пенсію та хоче битися наступного року. В іншому ми дуже добре провели час. Це був прекрасний день,

– зазначив промоутер.

Останній бій Василя Ломаченка був у травні 2024 року проти Джорджа Камбососа за пояс IBF у легкій вазі, який він виграв, нокаутувавши суперника.

Відзначимо, що Девіс кинув виклик Василь Ломаченко після того, як нокаутував Френка Мартіна. Наступний бій український боксер може провести саме проти "Танка", однак їх перемовини у Лос-Анжелесі були зірвані.