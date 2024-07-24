Раніше менеджер Ломаченка повідомив, що українець не вийде на ринг до кінця 2024 року. Причиною є відсутність мотивації у боксера.
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Подальші плани Ломаченка
Боб Арум розповів, що обідав у Лос-Анжелесі з Василем Ломаченком, менеджером Егісом Клімасом і Анатолієм Ломаченком.
Василь сказав: "Я не йду на пенсію". Це було гранично ясно. Він наполягає на цьому. Ми обговорювали подальші плани і вирішили, що він не буде битися цього року. Він сказав, що проведе кілька тижнів тут, у Штатах, а потім повернеться в Україну, тому що діти навчаються в школі і він хоче провести час із ними, а не тренуватися. Але він безумовно не йде на пенсію та хоче битися наступного року. В іншому ми дуже добре провели час. Це був прекрасний день,
– зазначив промоутер.
Відзначимо, що Девіс кинув виклик Василь Ломаченко після того, як нокаутував Френка Мартіна. Наступний бій український боксер може провести саме проти "Танка", однак їх перемовини у Лос-Анжелесі були зірвані.