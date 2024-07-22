Тренер чемпіона світу за версію WBA Кенні Елліс знову пожартував над українським боксером Василем Ломаченком. Він порівняв українця з діючим президентом США Джозефом Байден.
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Пост Елліса про Ломаченка
В своєму Інстаграмі тренер Кенні Елліс виклав сторіс з фотографією Байдена та підписом "Ломаченко йде у відставку".
Нещодавно, 21 липня, 46-й президент Сполучених Штатів Америки заявив, що виходить з передвиборчих перегонів. До цього повідомляли, що Ломаченко припинив перемовини щодо бою з Джервонтою Девісом.
Також Елліс заявив, Ломаченко обере краще піти воювати, а не битись з Джервонтою Девісом. Американський боксер захотів поєдинок з Ломаченком після перемоги над Френком Мартіном. Була інформація, що брак мотивації став причиною відмови Василя від бою.
Нагадаємо, що у травні 2024 року Василь Ломаченко провів бій проти Джорджа Камбососа. Українець ефектно відправив австралійця в нокаут і здобув пояс IBF у легкій вазі.