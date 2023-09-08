Поки Хейні недосяжний: Арум анонсував зустріч Ломи з ексабсолютним чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зробив паузу в кар'єрі. Наступний бій "Хай-тека" може відбутися лише в наступному році.

Голова Top Rank Боб Арум повідомив новини щодо наступного поєдинку Василя Ломаченка. 91-річний промоутер сподівається організувати зустріч українського боксера з колишнім чемпіоном світу в легкому дивізіоні Джорджом Камбососом.

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Топ-варіант для Ломи

Бій проти Камбососа повинен відбутися в наступному році в Австралії. Конкретні терміни поєдинку наразі не відомі.

"Ломі здається, що його обдурили в бою з Хейні, цей поєдинок був суперечливим стосовно переможця.

Я думаю, що Ломаченко взяв паузу. Можливо, ми спробуємо влаштувати йому бій з Камбососом в Австралії наступного року", – розповів Арум.

Друга спроба організувати бій Ломаченко – Камбосос

Нагадаємо, що Василь Ломаченко рішенням суддів програв бій абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні. Український боксер та його команда не погодилися з рішенням суддів та сподівалися на реванш.

Проте Хейні вирішив піднятися дивізіоном вище та не звертати уваги на заяви Ломи. Виклик на бій з українцем зробив Шакур Стівенсон. Проте Василь навіть не захотів звертати увагу на заяву американці, пояснивши відмову "незавершеними справами" з Хейні.

Цікаво, що Василь Ломаченко повинен був зустрітися з Джорджем Камбососом у травні 2022 року. Тоді австралієць був абсолютним чемпіоном світу у легкому дивізіоні. Проте через повномасштабну військову навалу Росії Ломаченко відмовився від поєдинку.

Через відмову Ломаченка Камбосос зустрівся з Девіном Хейні, якому програв усі чемпіонські титули. У реванші американець знову був сильнішим.

У липні 2023 року Камбосос переміг британця Максі Хьюза та здобув другорядний титул чемпіона IBO.