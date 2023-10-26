Є план повернути титули: Арум повідомив, коли Лома повернеться в ринг та проти кого битиметься

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко планує повернення в ринг. Його промоутер Боб Арум поділився найближчими планами боксера.

Ще у травні цього року Василь Ломаченко провів свій останній бій. Тоді він зазнав суперечливої поразки від абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні. Після поєдинку українець взяв паузу в кар’єрі, через що багато хто заговорив, мовляв, Лома повісив рукавички на цвях.

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Коли і проти кого битиметься Ломаченко

Однак глава Top Rank Боб Арум спростував відхід на пенсію Василя Ломаченка. Ба більше, для боксера готують бій, щоб він мав можливість повернути пояс чемпіона IBF.

Ми хотіли аби Лома провів бій у грудні. Але він захотів відпустку до кінця року. Відразу як вона завершиться, можливо, у лютому ми зробимо йому великий бій. Так, це буде Камбосос. Є такий план аби зробити цей бій в Австралії. На кону може стояти титул чемпіона IBF,

– розповів Арум.

Якщо Ломаченко переможе Камбососа, тоді в наступному поєдинку він може зустрітися з непереможеним Шакуром Стівенсоном, який давно мріє про бій з українцем.

Арум: Ломаченко був би неймовірним супертяжем

Крім того, Арум вчергове висловив компліменти на адресу Ломи, назвавши його найкращим боксером у світі.

Ломаченко не завершує кар’єру. Як хлопець, якого ніхто не може навіть потрясти, може завершити кар’єру? Це ж не те, що він показує рубку в кожному бою. Для мене Лома найкращий боксер у світі. Не тільки у легких дивізіонах. Він був би неймовірним і як супертяж,

– резюмував Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко мріяв отримати реванш проти Хейні. Однак американець вирішив не робити дурниць та піднятися дивізіоном вище. Тепер абсолютний чемпіон легкого дивізіону змагатиметься у першій напівсередній вазі. 9 грудня Хейні проведе титульний бій проти чемпіона WBC Реджи Прогреса. Таким чином, всі титули легкої ваги стануть вакантними.