Бо старший по статусу: Лунін повертається на лаву запасних мадридського Реала
Джерело:Marca
Український голкіпер отримав чотирьохматчеву практику. Тепер Андрію Луніну прийдеться знову сидіти та вичікувати свого шансу в столичній команді.
Тіюо Куртуа повінстю відновився від травми та уже повернувся до тренувань у загальній групі. Андрію Луніну зовсім трішки не вистачило, аби дебютувати в плей-офф Ліги чемпіонів.
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Засідає в очікуванні
Тібо Куртуа отримав травму ноги напередодні матчі з Мальоркою в рамках Ла Ліги. З моменту пошкодження бельгійця Лунін встиг провести чотири поєдинки зі стартових хвилин "вершкових". Реал виграв три матча з українцем в складі та мінімально програв тій ж самій Мальорці, проте Луніна не варто судити за пропущений курйозний м'яч. Українець встиг у свою чергу провести сухий матч проти Ельче та виграти з Реалом клубний чемпіонат світу, де Лунін відіграв як півфінальний матч, так і фінальний.
Настпуний матч Реал Мадрид проведе проти Осасуни в рамках Ла Ліги, а за три дня зіграє поєдинок проти Ліверпуля в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.
Лунін в Іспанії
- Після феєричних виступів за луганську Зорю, українець перейшов у мадридський Реал за 9 мільйонів євро.
- Лунін відразу ж почав їздити по орендах, які успіхом не закінчувались. Зокрема був у Легенасі, Реал Вальядоліді та Реал Ов'єдо.
- Лунін провів уже 6 (3 сухих) матчі за Реал в рамках Ла Ліги (зокрема, проти Барселони), один (сухий) у Кубку Іспанії та два у Лізі Чемпіонів (обидва проти Шахтаря).
- Також Андрій провів півфінальний та фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу в основі Реала. Лунін став другим українцем, який виграв цей турнір.