Реал – Ельче 4:0

Голи: Асенсіо, 8, Бензема, 31 (пен), Бензема, 45+1 (пен), Модрич, 80.

У чемпіонаті Іспанії підійшов до закінчення 21 тур Ла Ліги, пише 24 канал. Остання гра за участі Реала була винесена на середу, адже "бланкос" на вихідних грали на Клубному чемпіонаті світу.

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Суперником команди Анчелотті став головний аутсайдер турніру Ельче. "Зелені" набрали всього 9 балів у 20-ти іграх і йдуть останніми, відстаючи від рятівної зони аж на 12 балів.

У Реала були деякі кадрові проблеми, адже через перебір карток не міг зіграти Вінісіус. У свою чергу Менді, Азар, Кроос та Куртуа були травмовані. Останнього у воротах вже звично замінив українець Андрій Лунін.

Для нього це був вже четвертий поспіль матч в основі Реала. Втім особливої роботи у Луніна не було. Ельче не міг достатньо напружити оборону суперника і навіть не завдав жодного удару в ствір.

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Самі ж "бланкос" без проблем забезпечили собі перемогу ще до перерви. Рахунок після класного проходу відкрив Асенсіо, після чого Бензема оформив дубль з пенальті.

Спочатку гравець Ельче рукою заблокував удар Каріма, а потім інший оборонець збив у майданчику Родріго. Реал по суті зробив гру до перерви, тому у другому таймі обмежився лише красивим голом Модрича з лінії карного майданчика.

Перемога дозволила мадридцям залишитись у восьми балах позаду Барселони. У наступному поєдинку мадридці зіграють із Осасуною на виїзді.

Відеоогляд матчу Реал – Ельче: