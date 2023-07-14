Легенда Шахтаря Даріо Срна зіграє у благодійному матчі із Шевченком задля допомоги Україні

14 липня 2023, 23:55
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Джерело:

Game4Ukraine

Хорватський футболіст вирішив долучитись до допомоги нашій країні на міжнародній арені. Даріо візьме участь у виставковій грі в Лондоні.

Українські футболісти Олександр Зінченко та Андрій Шевченко є амбасадорами благодійної платформи UNITED24. Вона ініційована президентом України Володимиром Зеленським задля допомоги країні у війні з Росією.

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У травні гравці прибули у Київ і домовились про проведення матчу на підтримку України Game4Ukraine. Він відбудеться у Лондоні 5 серпня. У ньому зіграють команди зірок, де капітанами будуть Зінченко та Шевченко.

Метою матчу буде збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Він був знищений російськими окупантами. Організатори поступово оголошують імена зіркових учасників гри.

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Новим учасником зустрічі стане спортивний директор Шахтаря Даріо Срна. Хорват провів в Україні більшу частину своєї ігрової кар'єри. З інших зірок футболу участь у матчі Game4Ukraine візьмуть наступні гравці:

  • Фабіо Каннаваро
  • Самуель Етоо
  • Жерар Піке
  • Діда
  • Єнс Леманн
  • Патрік Вієйра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джіммі Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тоні
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Ессьєн
  • Рікардо Карвальо
  • Робер Пірес
  • Гаель Кліші
  • Пер Мертезакер
  • Бакарі Санья
  • Джек Вілшер
  • Вільям Галлас
  • Йон Арне Ріісе
  • Патрік Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Веслі Морган
  • Антоніо Валенсія
  • Крістіан Пануччі
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Глен Джонсон
  • Мікаель Сільвестр
  • Девід Джеймс
  • Мартін Шкртел
  • Денні Дрінквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массімо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудічіні
  • Чарлі Адам
Автор: Анатолій Дерека