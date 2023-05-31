У вівторок, 30 травня, до України прибули відомі особистості у світі футболу – Олександр Зінченко та Андрій Шевченко. Метою поїздки стала благодійна платформа UNITED24, яка була ініційована Президентом України Володимиром Зеленським.

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Обидва гравця, які є амбасадорами проєкту, зустрілись із головою держави, а також анонсували благодійний поєдинок у Лондоні. Метою є збір коштів для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

На наступний день Шевченко та Зінченко особисто вирушили до зруйнованого закладу у Чернігівській області. Він був під окупацєю росіян протягом місяця після початку повномасштабного вторгнення.



Фото зі зруйнованого ліцея на Чернігівщині / twitter.com/U24_gov_ua

На початку березня ліцей потрапив під обстріл, внаслідок чого загинула одна людина. Укриття ліцея уціліло, там від бомбардувань ховались сотня людей, третина з яких – діти. Саме на відбудову закладу і підуть гроші з благодійного поєдинку.

До слова, перед цим Андрій Шевченко відкрив збір на відновлення школи у селі Бузова Київської області. Серед людей, які задонатять кошти, буде розіграна унікальна вишиванка.