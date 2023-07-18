Благодійний матч Шевченка та Зінченка Game4Ukraine покажуть в Україні безкоштовно: де дивитися

18 липня 2023, 19:05
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Джерело:

Megogo

Зірки українського футболу організовують в Лондоні гру на підтримку України. Участь у ній прийме чимало зірок світового футболу.

Навесні Олександр Зінченко та Андрій Шевченко зустрілись із президентом України Володимиром Зеленським в рамках благодійної платформи UNITED24. Метою стала організація благодійного матчу на підтримку України.

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Голова держави оголосив, що зустріч Game4Ukraine відбудеться в Лондоні 5 серпня. У ній братимуть участь команди відомих футболістів, а їх капітанами стануть власне Шевченко та Зінченко.

Де дивитись матч Game4Ukraine на території України? У прямій трансляції зустріч буде показана на онлай-сервісі Megogo. Вболівальники зможуть переглянути матч безкоштовно.

Нагадаємо, що головною метою стане збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Освітній заклад був знищений російськими окупантами 4 березня 2022 року.

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Серед учасників з України також будуть Сергій Ребров, Андрій Воронін, Михайло Мудрик, Євген Коноплянка тощо. Що стосується світових зірок, то свою участь підтвердили:

  • Фабіо Каннаваро
  • Самуель Етоо
  • Жерар Піке
  • Діда
  • Єнс Леманн
  • Патрік Вієйра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джіммі Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тоні
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Ессьєн
  • Рікардо Карвальо
  • Робер Пірес
  • Гаель Кліші
  • Пер Мертезакер
  • Бакарі Санья
  • Джек Вілшер
  • Вільям Галлас
  • Йон Арне Ріісе
  • Патрік Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Веслі Морган
  • Антоніо Валенсія
  • Крістіан Пануччі
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Глен Джонсон
  • Мікаель Сільвестр
  • Девід Джеймс
  • Мартін Шкртел
  • Денні Дрінквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массімо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудічіні
  • Чарлі Адам
  • Патрік Овомоєла
Автор: Анатолій Дерека