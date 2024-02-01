Солідна сума: відомо, скільки грошей приніс благодійний матч у Лондоні на підтримку України

На стадіоні "Стемфорд Бридж" 5 серпня 2023 року відбулася зустріч Game4Ukraine. Її організаторами були зірки українського футболу – Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

Вони зібрали команди із легендарних гравців минулого та зірок шоубізнесу, щоб провести матч, який продемонструє, що Україна не залишиться на самоті проти ворога. Важливою складовою, звісно ж, стала й благодійність.

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Важливий внесок у відбудову України

Кошти з цієї доброї ініціативи збирали для відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Його зруйнували російські окупанти, унаслідок чого на місці загинула жінка.

Координатор платформи UNITED24 Ярослава Гресь розповіла, скільки в результаті вдалося зібрати грошей. За її словами, сума допомоги Україні склала 1 мільйон 700 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в тому дружньому поєдинку брали участь українці – Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Євген Левченко та колишній форвард збірної Жуніор Мораєс. Разом із ними долучилися до важливої події, зокрема – Жерар Піке, Петр Чех, Єнс Леманн, Робер Піресом та багато інших.

Зустріч традиційно для таких ініціатив закінчилася мировою – 2:2. За синю команду забили Кларенс Зеєдорф та Вільям Галлас, а за жовту – Марк Нобл і Даріо Срна.

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