Зірка збірної Франції, що їздив у Росію під час війни, не гратиме у матчі на підтримку України
Джерело:Game4Ukraine
Ерік Абідаль міг стати новим учасником зустрічі Game4Ukraine, що відбудеться у Лондоні на початку серпня. Втім репутація француза постраждала після вояжа до країни-терористки.
У травні Олександр Зінченко та Андрій Шевченко провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона була організована в рамках благодійної платформи UNITED24.
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Після неї голова держави оголосив про організацію благодійного матчу Game4Ukraine в Лондоні 5 серпня. У ньому зіграють команди зірок, де капітанами будуть Зінченко та Шевченко.
Метою стане збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який був знищений російськими окупантами. Організатори оголосили чергового учасника матчу.
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Ним мав стати ексгравець збірної Франції Ерік Абідаль. Футболіст виступав за Монако, Лілль, Ліон, Барселону та Олімпіакос. Втім цього року репутація Еріка суттєво похитнулась.
У лютому Ерік поїхав до Москви на так званий "Кубок легенд" разом з іншими зірками, щоб потішити фанатів з країни-терористки. Втім організатори матчу пізніше спростували інформацію про участь Абідаля.
Ерік Абідаль не буде грати у матчі Game4Ukraine. Інформація була розміщена помилково. Абідаль дійсно хотів підтримати Україну у благодійній грі, але його участь в матчі в Росії унеможливила це бажання,
– йдеться у заяві організаторів.
Топ-зірки футболу, які зіграють у благодійній грі Game4Ukraine:
- Фабіо Каннаваро
- Самуель Етоо
- Жерар Піке
- Діда
- Єнс Леманн
- Патрік Вієйра
- Кларенс Зеедорф
- Клод Макелеле
- Джіммі Флойд Хассельбайнк
- Лука Тоні
- Джанфранко Дзола
- Майкл Ессьєн
- Рікардо Карвальо
- Робер Пірес
- Гаель Кліші
- Пер Мертезакер
- Бакарі Санья
- Джек Вілшер
- Вільям Галлас
- Йон Арне Ріісе
- Патрік Бергер
- Джолеон Лескотт
- Веслі Морган
- Антоніо Валенсія
- Крістіан Пануччі
- Джермейн Дефо
- Марк Нобл
- Глен Джонсон
- Мікаель Сільвестр
- Девід Джеймс
- Мартін Шкртел
- Денні Дрінквотер
- Сержиньо
- Шота Арвеладзе
- Массімо Оддо
- Джо Коул
- Карло Кудічіні
- Чарлі Адам
- Патрік Овомоєла