Бій українського боксера за титул WBC скасували через коронавірус

Український боксер Владислав Мельник (13-3, 8 КО) не зможе вийти на бій за титул WBC Silver у легкій вазі проти Франческо Патери (23-3, 8 КО) через коронавірус у команді нашого бійця.

Поєдинок планували провести 16 квітня в Мілані. Українець повинен був замінити Девіса Бочеру (49-6-2, 22 КО), який захворів коронавірусів.

До слова Це важкий бій, – Гвоздик застеріг Усика від поєдинку з Джошуа

Мельник пройшов відмінний табір і був готовий до того, щоб здивувати світ, показати себе на DAZN, стати новим чемпіоном. Але реалії такі, що подібні ситуації трапляються часто. У будь-якому випадку, нічого супер-критичного не сталося,

– сказав генеральний менеджер промоутерської компанії Top Boxing Generation Влад Єлісєєв.

"Владу всього 22 роки, у нього попереду ще багато крутих поєдинків за титули і великих перемог", – підсумував він.

Мельник програв останній бій