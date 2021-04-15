Поединок планировали провести 16 апреля в Милане. Украинец должен был заменить Дэвиса Бочеру (49-6-2, 22 КО), который заболел коронавирусом.

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Мельник прошел отличный лагерь и был готов к тому, чтобы удивить мир, показать себя на DAZN, стать новым чемпионом. Но реалии таковы, что подобные ситуации случаются часто. В любом случае, ничего супер-критичного не произошло,

– сказал генеральный менеджер промоутерской компании Top Boxing Generation Влад Елисеев.

"Владу всего 22 года, у него впереди еще много крутых поединков за титулы и больших побед", – подытожил он.

Мельник проиграл последний бой