Поединок планировали провести 16 апреля в Милане. Украинец должен был заменить Дэвиса Бочеру (49-6-2, 22 КО), который заболел коронавирусом.
К слову Это тяжелый бой, – Гвоздик предостерег Усика от поединка с Джошуа
Мельник прошел отличный лагерь и был готов к тому, чтобы удивить мир, показать себя на DAZN, стать новым чемпионом. Но реалии таковы, что подобные ситуации случаются часто. В любом случае, ничего супер-критичного не произошло,
– сказал генеральный менеджер промоутерской компании Top Boxing Generation Влад Елисеев.
"Владу всего 22 года, у него впереди еще много крутых поединков за титулы и больших побед", – подытожил он.
Мельник проиграл последний бой
- 23 июля 2020 года Владислав Мельник проиграл россиянину Иса Чаниеву (13-3, 6 KO) на вечере бокса под названием KOld Wars.
- Россиянин считался явным фаворитом, но Мельник дал серьезный бой сопернику. Украинец вышел на дуэль на коротком сообщении, за неделю до поединка согласившись принять участие.
- Бой оказался очень конкурентным и прошел всю 10-раундовую дистанцию. В итоге все три судьи отдали предпочтение россиянину: 98:94, 99:92, 98:93 в пользу Исы Чаниева. Таким образом, Чаниев закрыл два поражения, а Мельник потерпел второе фиаско в карьере.