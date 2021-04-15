Поєдинок планували провести 16 квітня в Мілані. Українець повинен був замінити Девіса Бочеру (49-6-2, 22 КО), який захворів коронавірусів.
До слова Це важкий бій, – Гвоздик застеріг Усика від поєдинку з Джошуа
Мельник пройшов відмінний табір і був готовий до того, щоб здивувати світ, показати себе на DAZN, стати новим чемпіоном. Але реалії такі, що подібні ситуації трапляються часто. У будь-якому випадку, нічого супер-критичного не сталося,
– сказав генеральний менеджер промоутерської компанії Top Boxing Generation Влад Єлісєєв.
"Владу всього 22 роки, у нього попереду ще багато крутих поєдинків за титули і великих перемог", – підсумував він.
Мельник програв останній бій
- 23 липня 2020 рокуВладислав Мельник програв росіянину Іса Чанієву (13-3, 6 KO) на вечорі боксу під назвою KOld Wars.
- Росіянин вважався явним фаворитом, але Мельник дав серйозний бій супернику. Українець вийшов на дуель на короткому повідомленні, за тиждень до поєдинку погодившись взяти участь.
- Бій виявився дуже конкурентним і пройшов всю 10-раундову дистанцію. У підсумку всі три судді віддали перевагу росіянину: 98:94, 99:92, 98:93 на користь Іси Чанієва. Таким чином, Чанієв закрив дві поразки, а Мельник зазнав другого фіаско в кар'єрі.