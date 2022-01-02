Бій з Усиком став ближчим: Ортіс двічі побував у нокдаунах, але нокаутував Мартіна
Джерело:24 канал
У ніч з 1-го на 2-ге січня відбувся бій між Луїсом Ортісом та Чарльзом Мартіном. Кубинець відправив у нокаут суперника та став ближчим до поєдинку з Олександром Усиком.
Шалений камбек від Ортіса
Ортіс був старшим за свого суперника на 7 років. Однак навіть вік не став на заваді Луїсу, який святкував перемогу над суперником із США Чарльзом Мартіном.
Варте уваги 5 нокдаунів за 2 раунди: Вихрист нокаутував розлюченого Кіладзе, який вдарив суддю
Вже у першому раунді кубинець побував у нокдауні, але швидко відновився та продовжив бій. Після чого знову впав на канвас, але після двох нокдаунів боксер із Куби зумів перевернути хід поєдинку.
У шостому раунді вже Ортіс відправив суперника у нокдаун. Мартін підійнявся на ноги, продовжив бій, але після пропущеного аперкоту знов опинився на канвасі.
Суддя відразу зупинив поєдинок та зафіксував дострокову перемогу технічним нокаутом для 42-річного Ортіса.
Дивіться відеоогляд бою:
- Відзначимо, що на кону бою стояло звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF, яким володіє українець Олександр Усик.
- Однак організувати бій у 2022-му проти боксера з України буде вкрай складно. У новому році Усик хоче провести реванш проти Ентоні Джошуа, а також вийти на ринг проти Тайсона Ф'юр