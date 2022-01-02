Шалений камбек від Ортіса

Ортіс був старшим за свого суперника на 7 років. Однак навіть вік не став на заваді Луїсу, який святкував перемогу над суперником із США Чарльзом Мартіном.

Варте уваги 5 нокдаунів за 2 раунди: Вихрист нокаутував розлюченого Кіладзе, який вдарив суддю

Вже у першому раунді кубинець побував у нокдауні, але швидко відновився та продовжив бій. Після чого знову впав на канвас, але після двох нокдаунів боксер із Куби зумів перевернути хід поєдинку.

У шостому раунді вже Ортіс відправив суперника у нокдаун. Мартін підійнявся на ноги, продовжив бій, але після пропущеного аперкоту знов опинився на канвасі.

Суддя відразу зупинив поєдинок та зафіксував дострокову перемогу технічним нокаутом для 42-річного Ортіса.

Дивіться відеоогляд бою: