Безумный камбэк от Ортиса
Ортис был старше своего соперника на 7 лет. Однако даже возраст не помешал Луису, который праздновал победу над соперником из США Чарльзом Мартином.
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Уже в первом раунде кубинец побывал в нокдауне, но быстро восстановился и продолжил бой. После чего снова упал на канвас, но после двух нокдаунов боксер с Кубы сумел перевернуть ход поединка.
В шестом раунде уже Ортис отправил соперника в нокдаун. Мартин поднялся на ноги, продолжил бой, но после пропущенного апперкота вновь оказался на канвасе.
Судья сразу остановил поединок и зафиксировал досрочную победу техническим нокаутом для 42-летнего Ортиса.
Смотрите видеообзор боя:
- Отметим, что на кону боя стояло звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет украинец Александр Усик.
- Однако организовать бой в 2022-м против боксера из Украины будет крайне сложно. В новом году Усик хочет провести реванш против Энтони Джошуа, а также выйти на ринг против Тайсона Фьюри.