Безумный камбэк от Ортиса

Ортис был старше своего соперника на 7 лет. Однако даже возраст не помешал Луису, который праздновал победу над соперником из США Чарльзом Мартином.

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Уже в первом раунде кубинец побывал в нокдауне, но быстро восстановился и продолжил бой. После чего снова упал на канвас, но после двух нокдаунов боксер с Кубы сумел перевернуть ход поединка.

В шестом раунде уже Ортис отправил соперника в нокдаун. Мартин поднялся на ноги, продолжил бой, но после пропущенного апперкота вновь оказался на канвасе.

Судья сразу остановил поединок и зафиксировал досрочную победу техническим нокаутом для 42-летнего Ортиса.

Смотрите видеообзор боя: