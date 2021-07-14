Бій Усика перенесли на іншу дату через Джошуа

Олександр Усик отримав шанс провести бій з Ентоні Джошуа після того, як у британця зірвався поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Виявляється, що Усик і Джошуа могли зустрітися влітку, але дату бою навмисно змістили.

Бій влітку не влаштував Джошуа

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що дату бою змістили на прохання Ентоні. Спершу бій Усик – Джошуа планували провести 14 серпня.

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Спершу ми працювали над іншою датою – 14 серпня. Але коли запропонували її Джошуа, то він і його команда відразу ж дали зрозуміти, що цей варіант їх не влаштовує,

– сказав Хірн.

Ентоні Джошуа заявив, що протягом тривалого часу готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Коли у британця змінився суперник, він попросив більше часу на підготовку.

"Ентоні сказав: "Послухай, останні 4 або навіть 5 місяців я готувався до бою за звання абсолюту з Тайсоном Ф'юрі. По-перше, мене все ще гризе, що бій з Ф'юрі зірвався. По-друге, Усик – це зовсім інший опонент, під якого потрібні зовсім інші спаринг-партнери. Тому ми відсунули бій на 7 тижнів, щоб дати час Джошуа перезавантажитися і знову повернутися до тренувань", – розповів Хірн.

Що відомо про бій Джошуа – Усик

У 2019 році Усик змінив вагову категорію. WBO зробила українця офіційним претендентом на титул. Після того, як суд змусив Тайсона Ф'юрі зустрітися з Деонтеєм Уайлдером, WBO санкціонувала поєдинок Усик – Джошуа.

У контракті на бій Усик – Джошуа прописаний реванш для британського боксера. Реванш відбудеться, якщо Джошуа програє перший поєдинок.

Поєдинок відвідає понад 60 тисяч глядачів, тому організатори бою очікують на "велику касу". Однак гонорар буде розділений 80/20 на користь британця.

Усик і Джошуа мають зустрітися 25 вересня у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.