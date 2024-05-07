Усик звернувся до Ф'юрі: що сказав українець перед битвою за абсолют

Зворотній відлік невпинно наближає "бій століття" за участю Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Самі боксери теж не можуть дочекатися зустрічі на рингу.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі напередодні бою вже зробив низку заяв. "Циганський король" відмовився від треш-току та навіть висловив повагу Олександру Усику.

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Усик в очікуванні "Циганського короля"

Український чемпіон наразі не такий багатослівний. Володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі більше сконцентрований на підготовці до поєдинку.

Проте навіть Олександр не міг стриматися та написав послання скандальному супернику.

Чекаю не дочекаюся, коли нарешті побачу тебе в рингу,

– написав Усик на своїй сторінці в інстаграмі.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик привітав своїх шанувальників з Великоднем. Зірка світового боксу побажав українцям "любові, сили та перемоги над ворогом".

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