Незабаром у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
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Тайсон Ф’юрі прилетів до Саудівської Аравії
"Циганський король" Тайсон Ф’юрі у своєму інстаграмі висловився про прибуття до Саудівської Аравії.
"Король рингу повертається до Королівства",
– підписав Тайсон Ф’юрі відео в своєму інстаграмі.
Тайсон Фюрі прибув до Саудівської Аравії: дивіться відео
Додамо, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.