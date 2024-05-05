Незабаром у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Тайсон Ф’юрі прилетів до Саудівської Аравії

"Циганський король" Тайсон Ф’юрі у своєму інстаграмі висловився про прибуття до Саудівської Аравії.

"Король рингу повертається до Королівства",

– підписав Тайсон Ф’юрі відео в своєму інстаграмі.

Тайсон Фюрі прибув до Саудівської Аравії: дивіться відео

До слова. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, однак його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Додамо, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.