Гульвіса Ф'юрі прокинеться у січні: промоутер спробував спрогнозувати дату бою з Усиком

Калле Зауерленд, промоутер обов'язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича, розповів, коли варто очікувати на бій з Олександром Усиком. Через шкідливі звички "Жадібного пуза" поєдинок доведеться трохи почекати.

Інсайдери прогнозували, що бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком може відбутися вже 23 грудня цього року. З цим категорично не згоден промоутер Калле Зауерленд.

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Де буде Ф'юрі на Різдво

На думку боксерського менеджера, "Циганський король" не встигне підготуватися до бою в грудні. Новорічні свята, а також звичка Ф’юрі гучно відзначати свої перемоги, не дозволять йому вийти в ринг через два місяці після поєдинку з Нганну.

Бій не відбудеться 23 грудня. Ви думаєте, що він поб’ється з Нганну, заробить шалену купу грошей і після цього не буде святкувати кілька тижнів? Це ж те, що Тайсон робить. Так ще і Різдво. Розумієте, Ф’юрі класно проведе час у сімейному колі, індичка… Він прокинеться десь вже у січні, набравши кілька кілограмів. Плюс він завжди проводить великий тренувальний табір. Цей бій відбудеться колись у наступному році,

– розповів Зауерленд.

Раніше Едді Хірна розповів, який фантастичний гонорар отримає "Жадібне пузо" за поєдинок проти Нганну. Тож цілком ймовірно, що Ф'юрі довго шукатимуть на пляжах Маямі, щоб нагадати про бій з Усиком.