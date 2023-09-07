Битву двох найнебезпечніших панчерів світу організували щедрі саудівські шейхи. Окрім фантастичних гонорарів, переможець поєдинку отримує особливий титул.
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Новий чемпіонський пояс
Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен під час спільної пресконференції представив спеціальний пояс. Таким чином, переможець бою отримає титул "Чемпіона Ер-Ріяда".
Відео представлення нового чемпіонського поясу
Додамо, що під час пресконференції "Циганський король" заявив про готовність прости бій з Нганну у клітці. "Жадібне пузо" вміє перетворити на цирк будь-який захід.