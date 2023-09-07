Битву двох найнебезпечніших панчерів світу організували щедрі саудівські шейхи. Окрім фантастичних гонорарів, переможець поєдинку отримує особливий титул.

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Новий чемпіонський пояс

Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен під час спільної пресконференції представив спеціальний пояс. Таким чином, переможець бою отримає титул "Чемпіона Ер-Ріяда".

Відео представлення нового чемпіонського поясу

Нагадаємо, що бій чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд. За умовами поєдинку зірка ММА не буде претендувати на чемпіонський пояс британця. Проте поєдинок потрапить в офіційний реєстр боксерських боїв.

Додамо, що під час пресконференції "Циганський король" заявив про готовність прости бій з Нганну у клітці. "Жадібне пузо" вміє перетворити на цирк будь-який захід.