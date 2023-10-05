Один з найхоробріших героїв в історії України: президент WBC віддав належне мужності Усика

Топ-зірки хевівейту Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик вперше за останні 24 роки проведуть бій за абсолют. Таку неординарну подію в світі боксу прокоментував президент WBC Маурісіо Сулейман.

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман завжди був прихильником проведення поєдинку за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Крім того, спортивний функціонер є великим другом України.

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Сулейман: Усик бореться у ринзі, як солдат на полі бою

В інтерв'ю Luckypunch Маурісіо Сулейман віддав належне мужності Усика, який на початку військового вторгнення повернувся в Україну.

"Олександра запам'ятають як одного з найхоробріших героїв в історії України. Коли почалася велика війна, він був за кордоном, але повернувся додому і взяв в руки зброю. Потім він провів дві великі битви в рингу, подарувавши своїм співвітчизникам дуже багато гордості, щастя і мотивації боротися з ворогом.

Усик бореться у ринзі так само як кожен ваш солдат на полі бою. Він є дуже дорогим другом WBC і моїм особисто. WBC твердо підтримує мир та Україну, а Усик став національним героєм Батьківщини на увесь світ", – розповів Сулейман.

Найвидовищніший бій за всю історію боксу

Також Сулейман відзначив унікальність поєдинку за абсолют та порівняв його з найбільшими боями в історії боксу.

"Для WBC бій Ф’юрі – Усик є особливим, адже ми повністю підтримуємо організацію дуелі за статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті, і робили це всі попередні роки. Ми були гнучкими та подбали про те аби нічого не завадило в організації поєдинку.

Цей бій точно запам’ятається нам усім на багато років. Ми будемо говорити про нього як про "Трилер у Манілі" або "Рубку в Джунглях". Це буде найвидовищніший бій за всю історію боксу. Переможець цього поєдинку буде на вершині світу боксу", – повідомив президент WBC.