Вибачився перед Усиком: Ф'юрі прокоментував відтермінування бою за абсолют через травму

У суботу, 17 лютого, мала відбутися битва за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Проте вона буде перенесена через травму британського боксера.

Він отримав глибоке розсічення 2 лютого у тренувальному таборі. Це сталося під час спарингу й травма виглядає досить серйозною.

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Британцю шкода, що бій буде перенесено

Після офіційного повідомлення про відтермінування поєдинку інцидент особисто прокоментував "Циганський король". Він перепросив у всіх причетних до організації бою за форс-мажор та заявив, що спробує якомога швидше відновитися.

Я повністю спустошений після такої довгої підготовки до цього бою, я перебував у неймовірних кондиціях. Мені прикро за усіх причетних до цієї великої події. Я розпочну підготовку до нової дати бою, як тільки заживе око. Я можу лише попросити вибачення перед усіма, включно з моєю командою, командою Усика,

– йдеться у заяві Ф'юрі.

Зазначимо, що наразі невідомо, коли саме відбудеться поєдинок.