Вибачився перед Усиком: Ф'юрі прокоментував відтермінування бою за абсолют через травму
Джерело:Queensberry Promotions
У суботу, 17 лютого, мала відбутися битва за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Проте вона буде перенесена через травму британського боксера.
Він отримав глибоке розсічення 2 лютого у тренувальному таборі. Це сталося під час спарингу й травма виглядає досить серйозною.
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Британцю шкода, що бій буде перенесено
Після офіційного повідомлення про відтермінування поєдинку інцидент особисто прокоментував "Циганський король". Він перепросив у всіх причетних до організації бою за форс-мажор та заявив, що спробує якомога швидше відновитися.
Я повністю спустошений після такої довгої підготовки до цього бою, я перебував у неймовірних кондиціях. Мені прикро за усіх причетних до цієї великої події. Я розпочну підготовку до нової дати бою, як тільки заживе око. Я можу лише попросити вибачення перед усіма, включно з моєю командою, командою Усика,
– йдеться у заяві Ф'юрі.
Зазначимо, що наразі невідомо, коли саме відбудеться поєдинок.Важливо. Бій за статус першого абсолютного чемпіона світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів переноситься вже не вперше. Спочатку він мав відбутися 23 грудня 2023 року, але тоді також британець отримав пошкодження в битві проти Френсіса Нганну.