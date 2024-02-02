І це за 15 днів до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті проти Олександра Усика. Спершу журналісти повідомили про травму "Циганського короля", яку через декілька хвилин не лише підтвердили у промоутерській компанії, яка представляє інтерес Ф'юрі, а й показали наслідки спарингу на голові Тайсона.

До теми Бій Усик – Ф'юрі перенесено: промоутери "Циганського короля" підтвердили травму

Що відомо про травму Ф'юрі

На фото видно, що над правим оком британця є велике та серйозне розсічення. Тайсону вже наклали шви. Наразі невідомо, скільки час знадобиться Ф'юрі на відновлення та поновлення тренувального процесу.

Однак вже точно зрозуміло, що бій проти Усика 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) не відбудеться.

У промоутерській компанії прокоментували травму володаря поясу WBC. У Queensberry запевнили, що лише після детального медичного огляду буде відомий термін повернення Тайсона на ринг. У компанії будуть працювати над новою датою бою за абсолют, якої так давно вже усі чекають.

"Ця новина, безумовно, величезне розчарування після роботи, яка була виконана багатьма людьми, щоб нарешті донести цю історичну подію до світу. Після того, як лікарі оцінять стан ока Тайсона, ми матимемо краще уявлення про те, скільки часу йому знадобиться на відновлення", – йдеться у заяві.

Як тільки це стане відомо, ми будемо старанно працювати з усіма зацікавленими сторонами та Королівством Саудівської Аравії, щоб перенести цей бій якомога швидше, і, звичайно, будемо тримати всіх в курсі подій,

– додали у компанії.



Травма Тайсона Ф'юрі / Фото промоутерської компанії Queensberry