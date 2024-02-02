Він отримав глибоке розсічення 2 лютого у тренувальному таборі. Це сталося під час спарингу й травма виглядає досить серйозною.
До теми Бій Усик – Ф'юрі перенесено: промоутери "Циганського короля" підтвердили травму
Британцю шкода, що бій буде перенесено
Після офіційного повідомлення про відтермінування поєдинку інцидент особисто прокоментував "Циганський король". Він перепросив у всіх причетних до організації бою за форс-мажор та заявив, що спробує якомога швидше відновитися.
Я повністю спустошений після такої довгої підготовки до цього бою, я перебував у неймовірних кондиціях. Мені прикро за усіх причетних до цієї великої події. Я розпочну підготовку до нової дати бою, як тільки заживе око. Я можу лише попросити вибачення перед усіма, включно з моєю командою, командою Усика,
– йдеться у заяві Ф'юрі.
Зазначимо, що наразі невідомо, коли саме відбудеться поєдинок.