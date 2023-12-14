17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
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Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу Хасім Рахман. У 2008 році американець бився із українцем Володимиром Кличком за пояси IBF, WBO і IBO, але програв технічним нокаутом.
Рахман: Фаворитом є Усик
У цьому поєдинку я віддаю перевагу Усику. І річ не тільки в бою Ф’юрі проти Френсіса Нганну. Я завжди вважав, що Тайсон розкривається поряд з лінивими надважковаговиками. Однак Усик – не ледачий суперваговик. Він може перемогти Тайсона Ф’юрі,
– сказав Рахман.
Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.