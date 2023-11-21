"Будуть травми": ексчемпіон, який бився з Усиком та Ф'юрі, поділився думками про бій за абсолют

Уже найближчої зими відбудеться бій за статус абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг, щоб визначити першого за 23 роки абсолюта в королівській ваговій категорії.

Уся боксерська спільнота обговорює майбутній "бій століття" та називає своїх фаворитів й аналізує, завдяки чому перемогу здобуде український чи британський чемпіон. Після поєдинку проти Френсіса Нганну "Жадібне пузо" вже не виглядає таким фаворитом, яким його вважали ще місяць тому.

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Фаворита в бою за абсолют обрати складно

Своєю думкою про супербитву поділився ветеран хевівейту Дерек Чісора. Британський боксер заявив, що йому складно обрати сильнішого та спрогнозував, що спортсмени можуть отримати пошкодження через малу кількість часу для підготовки.

Я не знаю, як складеться бій. Я днями бачився з Усиком. Ми любимо ходити в одну лазню, тому опинилися разом. Тренувальний табір буде коротким для обох бійців. Коли вони увійдуть у ритм і спробують усе зробити як треба, їм буде важко, у них будуть травми.



Вони підписали контракт на бій, але потім поєдинок відклали. Вони обидва будуть старанно тренуватися, тому хто його знає. Важко передбачити переможця,

– заявив Чісора.

Окремо Дерек висловився про Тайсона Ф'юрі, якому раніше прогнозував перемогу. Він згадав той самий виставковий бій проти Френсіса Нганну та заявив, що "Жадібному пузу" потрібна додаткова мотивація, адже ще один проведений невдалий бій він може й не виграти:

"Тайсону потрібно себе підстебнути, тому що останній бій він провів не найкращим чином, але переміг. Він просто виграв той поєдинок. Ф'юрі опинився в нокдауні, але повернувся і виграв бій. Я думаю, що після цього його бульбашка лопнула. Часом у тебе бувають невдалі дні на роботі, це нормально. Але в боксі ти не можеш перемогти у свій поганий день".

. Бій за абсолютного чемпіона відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії. Переможець стане першим в історії хевівейту боксером, який володітиме одразу чотирма чемпіонськими поясами.