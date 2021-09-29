Бій Усик – Джошуа у США ніхто не бачив, – легенда боксу розніс організатора поєдинку

Поки в Україні бідкаються, що бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа не показав жоден канал, у США також висловили обурення. Оскар Де Ла Хоя, промоутер і легендарний боксер, розкритикував організатора поєдинку Усика з Джошуа – Едді Хірна.

Де Ла Хоя: Хірн не знає, як просувати бої

Колишній чемпіон світу у шести дивізіонах Оскар Де Ла Хоя заявив, що бій Усик – Джошуа у США ніхто не бачив.

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Оскар Де Ла Хоя звинуватив Едді Хірна, якого в інтерв'ю назвав Томасом Хірнсом, в поганій організації поєдинку.

"Я скажу вам одну річ: бій Усик – Джошуа у США ніхто не бачив. Що це за промоутер, у якого немає уявлення про те, що робити у США? Здається, його прізвище Хірнс або якось так.

Томас Хірнс, залишайся у Великій Британії і просувай свої поєдинки. Ти не знаєш, що робити у США. DAZN правильно поступає, залишаючись з Golden Boy", – заявив промоутер.

За словами Де Ла Хої, Едді Хірн не знає, як організовувати поєдинки. Промоутер додав, що Хірн – зруйнував кар'єру Ентоні Джошуа.

А, його звуть Едді Хірн? Цьому хлопцю слід займатися промоутерською діяльністю у Великій Британії. Тримайся подалі від Штатів. Хірн не знає, як просувати бої. Він довів це. Усик коронував себе, ставши чемпіоном світу, а Едді Хірн зруйнував кар'єру Джошуа,

– сказав Оскар Де Ла Хоя.

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