Бій Усик – Джошуа у США ніхто не бачив, – легенда боксу розніс організатора поєдинку
Джерело:iFL TV
Поки в Україні бідкаються, що бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа не показав жоден канал, у США також висловили обурення. Оскар Де Ла Хоя, промоутер і легендарний боксер, розкритикував організатора поєдинку Усика з Джошуа – Едді Хірна.
Де Ла Хоя: Хірн не знає, як просувати бої
Колишній чемпіон світу у шести дивізіонах Оскар Де Ла Хоя заявив, що бій Усик – Джошуа у США ніхто не бачив.
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Оскар Де Ла Хоя звинуватив Едді Хірна, якого в інтерв'ю назвав Томасом Хірнсом, в поганій організації поєдинку.
"Я скажу вам одну річ: бій Усик – Джошуа у США ніхто не бачив. Що це за промоутер, у якого немає уявлення про те, що робити у США? Здається, його прізвище Хірнс або якось так.
Томас Хірнс, залишайся у Великій Британії і просувай свої поєдинки. Ти не знаєш, що робити у США. DAZN правильно поступає, залишаючись з Golden Boy", – заявив промоутер.
За словами Де Ла Хої, Едді Хірн не знає, як організовувати поєдинки. Промоутер додав, що Хірн – зруйнував кар'єру Ентоні Джошуа.
А, його звуть Едді Хірн? Цьому хлопцю слід займатися промоутерською діяльністю у Великій Британії. Тримайся подалі від Штатів. Хірн не знає, як просувати бої. Він довів це. Усик коронував себе, ставши чемпіоном світу, а Едді Хірн зруйнував кар'єру Джошуа,
– сказав Оскар Де Ла Хоя.
Усик побив Джошуа
- Олександр Усик 25 вересня переміг Ентоні Джошуа й відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.
- Усику вдалося стати тільки третім українським чемпіоном світу у важкій вазі після братів Кличків.
- Окрім того, Олександр третій боксер в історії, який виграв чемпіонські титули у першій важкій та важкій вагах.
- Ентоні Джошуа активував опцію реваншу з Усиком. Олександр хоче, щоб бій відбувся в Україні. Проте в команді британця налаштовані провести бій в іншому місці.
- Ймовірно, реванш відбудеться у лютому – березні 2022 року.