Бій Усик – Джошуа покажуть в українських кінотеатрах

Непереможний український боксер Олександр Усик вже 25 вересня спробує стати чемпіоном світу у важкій вазі. Усик зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа.

Усик і Джошуа – у кіно

Усик та Джошуа зустрінуться у Лондоні та битимуться за титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі. Усі пояси належать Джошуа.

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Бій Усик – Джошуа в Україні можна буде побачити в кінотеатрах. У Києві вже з'явилися афіші, що анонсують майбутній показ.



Фото sportarena.com

Зауважимо, що в Україні офіційним транслятором бою Усик – Джошуа є платформа Megogo. Поєдинок на платформі можна переглянути тільки придбавши трансляцію.

Усик – Джошуа: що відомо про бій