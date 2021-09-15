Бій Усик – Джошуа покажуть в українських кінотеатрах
15 вересня 2021 , 18:23Читать новость на русском
Джерело:Sportarena.com
Непереможний український боксер Олександр Усик вже 25 вересня спробує стати чемпіоном світу у важкій вазі. Усик зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа.
Усик і Джошуа – у кіно
Усик та Джошуа зустрінуться у Лондоні та битимуться за титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі. Усі пояси належать Джошуа.
До теми Усик – Джошуа: дата бою та пресконференції
Бій Усик – Джошуа в Україні можна буде побачити в кінотеатрах. У Києві вже з'явилися афіші, що анонсують майбутній показ.
Фото sportarena.com
Зауважимо, що в Україні офіційним транслятором бою Усик – Джошуа є платформа Megogo. Поєдинок на платформі можна переглянути тільки придбавши трансляцію.
Усик – Джошуа: що відомо про бій
- Поєдинок олімпійських чемпіонів Лондона-2012 відбудеться на Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні. Стадіон, який вміщує понад 60 тисяч людей, дозволено заповнити на 100%. Усі квитки на бій продані.
- Усик планує вилетіти у Лондон вже 20 вересня. Пресконференція за участі боксерів повинна відбутися 23 вересня.
- Ентоні Джошуа проведе тільки другий захист титулів, після того, як повернув їх у грудні 2019 року. Тоді Джошуа в реванші здолав Енді Руїса-молодшого.
- Водночас Усик, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, на порозі великого досягнення. Якщо українець переможе Джошуа, то стане третім боксером після Евандера Холіфілда й Девіда Хея, який виграв титул чемпіона світу у першій важкій та важкій вагах.