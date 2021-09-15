Усик и Джошуа – в кино
Усик и Джошуа встретятся в Лондоне и сразятся за титулы чемпиона мира WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе. Все пояса принадлежат Энтони Джошуа.
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Бой Усик – Джошуа в Украине можно будет увидеть в кинотеатрах. В Киеве уже появились афиши, анонсирующие будущий показ.
Фото sportarena.com
Заметим, что в Украине официальным транслятором боя Усик – Джошуа является платформа Megogo. Поединок на платформе можно посмотреть только приобретя трансляцию.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Поединок олимпийских чемпионов Лондона-2012 состоится в Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне. Стадион, который вмещает более 60 тысяч человек, разрешено заполнить на 100%. Все билеты на бой проданы.
- Усик планирует вылететь в Лондон уже 20 сентября. Пресс-конференция с участием боксеров должна состояться 23 сентября.
- Энтони Джошуа проведет только вторую защиту титулов, после того, как вернул их в декабре 2019 года. Тогда Джошуа в реванше победил Энди Руиса-младшего.
- В то же время Усик, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, на пороге большого достижения. Если украинец победит Джошуа, то станет третьим боксером после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который выиграл титул чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весах.