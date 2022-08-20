Бій Усик – Джошуа: поранені прикордонники приїхали в Саудівську Аравію підтримати українця

Українські військові Державної прикордонної служби України особисто підтримають Олександра Усика в бою-реванші з Ентоні Джошуа. З бійцями боксер познайомився особисто в госпіталі.

Тож команда Усика на його прохання організувала приїзд на поєдинок в Саудівську Аравію 10 воїнів. Про це в ефірі 24 каналу розповіла Оксана Гнатишин – телепродюсерка, учасниця команди Олександра Усика з медійної підтримки.

Важливо Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу

Так, Усик відвідав поранених побратимів у Львові ще до свого виїзду з України для підготовки до поєдинку. Саме вони сказали Олександру погоджуватися на бій і їхати тренуватися.

На жаль, не усім прикордонникам вдалося приїхати на бій. Більшість же просто зараз готуються підтримувати українського боксера на рингу.

Бійці поділились, що перемога Усика особисто для них означатиме перемогу України.

Ми всі за нього вболіваємо. Перемога буде за ним однозначно. Переможемо сьогодні Джошуа, потім візьмемося за інших. Слава Україні!,

– сказав військовий.

Цікаві факти про підготовку до бою

До реваншу Усик підходить легшим за Джошуа. Ваги показали цифри 100,1 кілограма в Олександра. Натомість Ентоні важить 110,9.

На зважування Усик прийшов у національному вбранні – вишиванка та шаровари. Після чого боксери довго не могли відвести погляд одне від одного, але першим "здався" Джошуа.

До реваншу британець готувався під керівництвом нового тренера Роберта Гарсії.