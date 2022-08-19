Церемонія зважування відбувається за день до бою. Усик та Джошуа свій поєдинок проведуть 20 серпня. 19 серпня боксери проведуть обов'язкову процедуру зважування.

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Усик та Джошуа виступають у важкій вазі. Там б'ються боксери у ваговій категорії понад 90,2 кілограма. Відтак для них немає "верхньої межі" та необхідності "вкластися" у вагу перед боєм. Однак під час процедури можна дізнатися, з якою вагою боксери підходять до поєдинку. І зрозуміти, чи набрав боксер вагу після останнього бою, чи скинув. Адже це впливає і на швидкість пересування на рингу, і на силу удару.

Після церемонії зважування боксери також проведуть дуель поглядів. Це буде їх остання дуель поглядів перед боєм. До цього Усик та Джошуа вже встигли провести дуель поглядів.

Онлайн-трансляція церемонії зважування Усик – Джошуа