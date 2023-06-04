Бій Усик – Дюбуа перенесли: Красюк пояснив, коли відбудеться наступний поєдинок чемпіона

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про організацію обов'язкового захисту, який відбудеться у польському Вроцлаві. Українським вболівальникам доведеться трохи зачекати.

Компанія К2 Promotions виграла промоутерські торги на бій чемпіона світу WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Захист титулу планують провести у польському Вроцлаві. Проте дату поєдинку перенесли з 12 серпня на 26 серпня.

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Бій до Дня Незалежності України

Промоутер Олександр Красюк пояснив зміну термінів поєдинку бажанням українського чемпіона.

Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації бою із Дюбуа. Ми не могли її упустити,

– розповів Красюк.

Зазначимо, що в івенті взяли участь міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук, польський промоутер Анджей Василевський, а також уродженець Харкова Федір Черкашина, який планує виступити під час шоу.

Зазначимо, що стадіон у Вроцлаві розрахований на 24 тисячі місць. Очікується, що мегашоу відвідає велика кількість українських уболівальників.