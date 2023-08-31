Соловйов би зацінив: російський боксер у стилі пропагандистів прокоментував удар Дюбуа

У ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик у бою за пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі переміг 25-річного британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок закінчився достроковою перемогою українця.

Олександр Усик нокаутував претендента на титули у 9 раунді. Вирішальним став джеб у голову, після якого рефері зупинив бій та зафіксував 21-шу перемогу у кар'єрі українського чемпіона.

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Скандальний момент у п'ятому раунді

Проте перед цим був епізод, з якого роздули представники Дюбуа та його прихильники великий скандал. Британець здійснив заборонений удар, після якого Усик опинився на настилі. Суддя дав українцю час на відновлення, а сторона ж Дюбуа вважає, що там мав бути нокдаун, який міг перетворитися на нокаут.

Цю подію прокоментували всі, кому не ліньки. Усика звинувачували у брехні та називали наркоманом, рефері підозрювали у "домашньому" суддівстві, а Дерек Чісора взагалі побачив у такому рішенні прояв расизму.

Не оминув увагою таку подію і російський колишній чемпіон у важкій вазі Григорій Дрозд. Представник "запорєбріка" видав типову аналітику, якою завжди користуються російські пропагандисти. Він в одній фразі сам собі суперечив, після чого логічний ланцюжок для нормальної людини втрачається, але це вже зовсім не дивує, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ

У резинку бити не можна, але це ситуація абсолютно робоча, це було не порушення. Те, що він скорчився, це, напевно, було дарма. Потрібно було бути суворішим. Якщо Усик не хотів боксувати, його потрібно було дискваліфікувати, і все,

– заявив росіянин.

Було порушення, але Усика треба дискваліфікувати. Л – Логіка.

Зазначимо, що після бою боксерські організації WBC та WBA визнали, що рефері прийняв єдине правильне рішення. Також є фото, яке беззаперечно підтверджує це.



Заборонений удар Дюбуа / скриншот із трансляції