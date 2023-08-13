"Вперше бачив, щоб у боксера трусився живіт": Красюк пригадав поведінку Дюбуа на битві поглядів

Олександр Красюк, промоутер українського чемпіона Олександра Усика, пригадав дивну поведінку Даніеля Дюбуа під час битви поглядів. Схоже, що британець зніяковів перед Усиком.

Менш ніж два тижні залишається до поєдинку чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. На кону бою стоятимуть всі титули українця.

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Дюбуа побоюється Усика

Більшість експертів впевнені у перемозі Усика. Український боксер має солідний послужний список перемог над сильними суперниками. Очевидно авторитет Олександра давив на Даніеля Дюбуа під час битви поглядів на пресконференції в Польщі. Інакше, як пояснити невпевненість британця, про яку розповів Олександр Красюк.

Під час того, як Усик і Дюбуа на пресконференції в Польщі один одному в очі дивилися, я вперше в житті бачив, щоб у боксера трусився живіт – не руки, не плечі, не губи, а живіт,

– розповів Красюк.

Варто зазначити, що Усика не очікує легка прогулянка в поєдинку з Дюбуа. Це розуміє і сам чемпіон. Олександр дуже наполегливо готується до поєдинку та вже набрав чудову фізичну форму.

У разі перемоги над Дюбуа Олександр Усик матиме змогу зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Попередньо відомо, що мегафайт відбудеться наприкінці січня наступного року в Саудівській Аравії. Цю інформацію підтвердив Олександр Красюк.