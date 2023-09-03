"Усик не шахрай": колишній тренер Дюбуа заступився за українського чемпіона

Скандальний момент в п'ятому раунді мегафайту Усик - Дюбуа викликав палкі дискусії серед вболівальників та експертів. Свою думку стосовно забороненого удару висловив екстренер британця Шейн Макгіган.

Колишній тренер Дюбуа Шейн Макгіган, який свого часу також працював з Девідом Хеєм, оцінив епізод із забороненим ударом в 5-му раунді головного бою у Вроцлаві. Досвідчений фахівець не сумнівається у правильному рішенні рефері.

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Комплімент Усику від екстренера Дюбуа

Макгіган дуже тепло висловився про українського чемпіона, назвавши його одним з найблагородніших людей.

"Усик не шахрай. Він, напевно, один з найблагородніших людей. Олександр провів багато часу в аматорах, а вони дуже професійні.

Ви не дізнаєтесь, чи був цей удар надто низьким, доки не станете Усиком. Пахвинна чашка знаходиться зовні, тому ймовірно, що її зачепили і потягли вгору. Все залежить від траєкторії удару, яким її можна змістити. Навіть якщо ви вдарите по захисту чашки, це все одно боляче", – сказав Макгіган.

Скандал довкола забороненого удару Дюбуа