Бій Повєткін – Уайт можуть знову перенести: названо причину

Реванш за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC між Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО) і Ділліаном Уайтом (27-2, 18 КО) можуть знову перенести.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що через коронавірусні обмеження реванш між Повєткіним і Уайтом можуть перенести на три тижні – з 6-го на 23 березня.

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Бій може бути зірваний через суворий карантин у Великобританії. Росіянин, який проводить тренувальний табір в Португалії, не може прилетіти на Туманний Альбіон. На даний момент сторони ведуть переговори про можливе виключення для боксера.

Португалія перебуває в червоній зоні. Проблема полягає в тому, що британський уряд не дозволяє Уайту пройти самоізоляцію в "міхурі". Він повинен самоізолюватись в державному готелі. Для Ділліан це не представляється можливим. Наприклад, він міг би поїхати в Іспанію і піти на самоізоляцію на 10 днів, а потім повернутися в тиждень бою. Зараз ми над цим працюємо,

– заявив Хірн.

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